Ещё
В Чувашии раскрыто прошлогоднее убийство новорожденного ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чувашии раскрыто прошлогоднее убийство новорожденного ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 часов назад
Фото: Мой город Чебоксары
Установить личность подозреваемой в особо тяжком преступлении помогла экспертиза, проведенная в новой ДНК-лаборатории МВД республики.
Тело новорожденной девочки было обнаружено 22 апреля 2017 года на территории одного из гаражно-строительных комплексов в Канаше. По заключению специалистов, ребенок родился доношенным. Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены десятки свидетелей, проверены свыше 600 женщин, проживающих на территории города Канаша и Канашского района, в отношении многих из них были назначены судебно-генетические экспертизы. В результате одного из таких исследований, проведенных в открывшейся в октябре прошлого года ДНК-лаборатории МВД по Чувашской Республике, специалисты установили совпадение генотипа ребенка с генотипом 32-летней жительницы Канаша. Подозреваемая призналась в совершенном преступлении, в отношении нее СУ СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Напомним, что за период работы ДНК-лаборатории проведено 233 экспертных исследования, в 219 из них определен генетический профиль. Установлены лица, причастные к совершению 27 убийств, 9 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 17 преступлений сексуального характера и других противоправных действий.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Брянске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге В Новгородской области полицейские задержали организованную группу автомобильных воров из Тверской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН131
Сенатор объяснил закрытие Британского совета61
Фанаты с трудом узнали Пугачеву23
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии464
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение