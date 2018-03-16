В Чувашии раскрыто прошлогоднее убийство новорожденного ребенка

Установить личность подозреваемой в особо тяжком преступлении помогла экспертиза, проведенная в новой ДНК-лаборатории МВД республики.

Тело новорожденной девочки было обнаружено 22 апреля 2017 года на территории одного из гаражно-строительных комплексов в Канаше . По заключению специалистов, ребенок родился доношенным. Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены десятки свидетелей, проверены свыше 600 женщин, проживающих на территории города Канаша и Канашского района, в отношении многих из них были назначены судебно-генетические экспертизы. В результате одного из таких исследований, проведенных в открывшейся в октябре прошлого года ДНК-лаборатории МВД по Чувашской Республике , специалисты установили совпадение генотипа ребенка с генотипом 32-летней жительницы Канаша. Подозреваемая призналась в совершенном преступлении, в отношении нее СУ СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Напомним, что за период работы ДНК-лаборатории проведено 233 экспертных исследования, в 219 из них определен генетический профиль. Установлены лица, причастные к совершению 27 убийств, 9 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 17 преступлений сексуального характера и других противоправных действий.