Осужден нижегородец, надругавшийся в бане над юной дочкой соседа 

В тюрьме он проведет 12 лет, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Обвинение было предъявлено 30-летнему жителю одного из поселков города Дзержинск. В тот вечер он гостил у соседей, с которыми отмечал семейный праздник. Иногда отлучался, чтобы проверить баню, которую он топил. В один из «заходов» он уединился с дочерью соседей, в отношении которой, как говорят в СК, «совершил иные действия сексуального характера».
Застала его мать девочки, которая пошла искать дочку.
«В ходе предварительного расследования мужчина вину свою не признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, был трудоустроен. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — отметили следователи.