Осужден нижегородец, надругавшийся в бане над юной дочкой соседа

В тюрьме он проведет 12 лет, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Обвинение было предъявлено 30-летнему жителю одного из поселков города Дзержинск . В тот вечер он гостил у соседей, с которыми отмечал семейный праздник. Иногда отлучался, чтобы проверить баню, которую он топил. В один из «заходов» он уединился с дочерью соседей, в отношении которой, как говорят в СК, «совершил иные действия сексуального характера».

Застала его мать девочки, которая пошла искать дочку.