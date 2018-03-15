В Кушве бизнесмен ответит за дачу взятки полицейскому

По данным ведомства, в ходе проверки полицейский выяснил, что предприниматель торгует спортивными товарами под известным брендом, не имея разрешения на его использование. Полицейский пригласил мужчину в служебный автомобиль, где предприниматель предложил ему 20 тысяч рублей за отказ составлять протокол.