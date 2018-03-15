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В Кушве бизнесмен ответит за дачу взятки полицейскому
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В Кушве бизнесмен ответит за дачу взятки полицейскому 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
По данным ведомства, в ходе проверки полицейский выяснил, что предприниматель торгует спортивными товарами под известным брендом, не имея разрешения на его использование. Полицейский пригласил мужчину в служебный автомобиль, где предприниматель предложил ему 20 тысяч рублей за отказ составлять протокол.
Полицейский отказался от взятки, составил протокол и изъял товар, а бизнесмен стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки должностному лицу. Сейчас дело ведет СКР, подозреваемый уже дал признательные показания. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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