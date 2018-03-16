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В Центральном округе столицы полицией выявлен факт нарушения в сфере миграционного законодательства
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Центральном округе столицы полицией выявлен факт нарушения в сфере миграционного законодательства 

Управа Таганского района города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пресненскому району при проверке жилого сектора задержана подозреваемая в организации незаконной постановки на учет иностранных граждан.
Полицейскими установлено, что 46-летняя москвичка зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на Шелепихенской набережной, 16иностранных граждан, не предоставив им жилье и заведомо зная, что фактически проживать они там не будут.
Дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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