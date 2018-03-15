В Невинномысске мужчину заживо сварили в ванной

11 января из-за обиды мужчину поместили ванную с кипятком. Обидчиками оказались знакомые пострадавшего — 36-летний и 31-летний жители города. В момент расправы они были пьяны.

Потерпевший отказался давать деньги на алкоголь, за что и был заживо сварен. От многочисленных ожогов и травматического шока он умер на месте.

Расследование дела завершено. Преступники привлечены к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас уголовное дело направлено в прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.