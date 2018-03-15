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В Невинномысске мужчину заживо сварили в ванной
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В Невинномысске мужчину заживо сварили в ванной 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Жители Невинномысска поместили знакомого в кипяток, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
11 января из-за обиды мужчину поместили ванную с кипятком. Обидчиками оказались знакомые пострадавшего — 36-летний и 31-летний жители города. В момент расправы они были пьяны.
Потерпевший отказался давать деньги на алкоголь, за что и был заживо сварен. От многочисленных ожогов и травматического шока он умер на месте.
Расследование дела завершено. Преступники привлечены к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас уголовное дело направлено в прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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