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В Дмитровском районе задержали москвича за нарушение условий домашнего ареста
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В Дмитровском районе задержали москвича за нарушение условий домашнего ареста 

Управа района Дмитровский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Дмитровском районе задержан 31-летний москвич, подозреваемый в уклонении от административного надзора. Как сообщил источник в УВД по САО, теперь мужчину ждет уголовный срок.
— Мужчина, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за несоблюдение установленных для него ограничений — запрет на пребывание вне жилого помещения в определенные часы и обязательная явка в отдел полиции, — систематически нарушал эти требования. В продолжение противоправных действий злоумышленник неоднократно совершал административные правонарушения и вел антиобщественный образ жизни, — уточнил источник.
Отдел дознания районного ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Нарушитель отпущен под подписку о невыезде. (мю)
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