В Дмитровском районе задержали москвича за нарушение условий домашнего ареста

В Дмитровском районе задержан 31-летний москвич, подозреваемый в уклонении от административного надзора. Как сообщил источник в УВД по САО, теперь мужчину ждет уголовный срок.

— Мужчина, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за несоблюдение установленных для него ограничений — запрет на пребывание вне жилого помещения в определенные часы и обязательная явка в отдел полиции, — систематически нарушал эти требования. В продолжение противоправных действий злоумышленник неоднократно совершал административные правонарушения и вел антиобщественный образ жизни, — уточнил источник.

Отдел дознания районного ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Нарушитель отпущен под подписку о невыезде. (мю)