В Марксе пенсионерка пыталась дать взятку судебному приставу

По данным пресс-службы СУ СКР региона, 8 декабря 2017 года женщина, находясь в служебном кабинете районного отделения судебных приставов, предложила сотруднику УФССП 20 000 рублей в качестве взятки. За указанную сумму женщина просила снять ограничения на регистрационные действия с имуществом ее сына.

Судебный пристав-исполнитель принять предложенную сумму отказался. Действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов . Женщина дала признательные показания уже на стадии предварительного следствия.