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В Марксе пенсионерка пыталась дать взятку судебному приставу
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В Марксе пенсионерка пыталась дать взятку судебному приставу 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
По данным пресс-службы СУ СКР региона, 8 декабря 2017 года женщина, находясь в служебном кабинете районного отделения судебных приставов, предложила сотруднику УФССП 20 000 рублей в качестве взятки. За указанную сумму женщина просила снять ограничения на регистрационные действия с имуществом ее сына.
Судебный пристав-исполнитель принять предложенную сумму отказался. Действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Женщина дала признательные показания уже на стадии предварительного следствия.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о похожем случае в Югре, где суд оставил без изменения приговор в отношении судебного пристава, помогавшего скрыть от своих коллег машину знакомой.
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