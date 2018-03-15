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Самарец, «помогавший» знакомому снять порчу, получил год исправительных работ
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Самарец, «помогавший» знакомому снять порчу, получил год исправительных работ 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Как было установлено, в июле 2017 г. молодой человек случайно услышал разговор 21-летнего знакомого, тот предполагал, что причиной его расставания с девушкой стала порча. Подозреваемый в социальной сети сообщил этому знакомому, о возможности обратиться к ясновидящей гадалке для «снятия порчи».
Через несколько дней он получил от «заказчика» 20 тыс. рублей. Кроме того, под предлогом проверки на «наличие порчи» он взял мобильник жертвы, с помощью которого через приложение «Мобильный банк» снял с карт владельца 3,7 тыс. рублей.
В суде молодой человек признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. В результате ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 5%. Приговор в законную силу не вступил.
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