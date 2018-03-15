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Пенсионера из Майкопа будут судить за смерть 8-месячного ребенка
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Пенсионера из Майкопа будут судить за смерть 8-месячного ребенка 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Авария произошла в сентябре прошлого года. 79-летний мужчина осуществлял маневр разворота с обочины проезжей части. Он не убедился в безопасности. В это время в попутном направлении двигалась иномарка.
В результате жуткого столкновения пострадали 7 человек, находившихся в обоих транспортных средствах. Они были госпитализированы. Через какое-то время в больнице от полученных травм скончалась 8-месячная девочка.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея сообщает о передаче материалов уголовного дела в суд с обвинительным приговором.
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