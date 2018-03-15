В Перми будут судить директора сталелитейной компании

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора сталелитейной компании.