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В Перми будут судить директора сталелитейной компании
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В Перми будут судить директора сталелитейной компании 

Новости Перми и Пермского края 15 марта 2018
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора сталелитейной компании.
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора сталелитейной компании.
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