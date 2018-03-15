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Куньинского подростка будут судить за кражу мопеда
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Куньинского подростка будут судить за кражу мопеда 

АиФ Северо-запад 15 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Следователи отделения полиции по Куньинскому району окончили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, который обвиняется в краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что в середине августа 2017 года трое несовершеннолетних находились на каникулах у родственников в деревне Горки Куньинского района. Ночью они гуляли по деревне. Один из них, 2000 года рождения, решил зайти в один из дворов и посмотреть, что там находится. В сарае он заметил мопед, который решил похитить, чтобы на нем ездить.
Выкатив транспортное средство на улицу, подросток отправился на нем кататься, а друзьям сказал, что мопед ему разрешили взять. Впоследствии он его перекрасил и продолжал пользоваться.
Благодаря профессиональным действиям куньинских полицейских подозреваемый был установлен и задержан. В ходе следствия допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы, организована проверка показаний с обвиняемым, который на месте совершения преступления рассказал о содеянном.
Причиненный ущерб родители несовершеннолетнего возместили потерпевшему. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд,
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