Полицейские Щукина нашли похитителя детской коляски

Сотрудники отдела МВД по району Щукино задержали безработного за кражу детской коляски.

О преступлении сообщила в полицию жительница дома на улице Маршала Рыбалко, которая рассказала, что коляска пропала из подъезда ночью. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.

— Сотрудники полиции территориального ОМВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний ранее не судимый житель Зеленограда. Его вина полностью доказана, — сообщил источник в УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (вт)