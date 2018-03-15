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Прокурор просит десять лет колонии для бывшего «социального» министра Южного Урала
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Прокурор просит десять лет колонии для бывшего «социального» министра Южного Урала 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Светланы Додоновой, поддерживающей обвинение в процессе по делу Бехтерева, помимо бывшего чиновника по делу проходит предприниматель Ирина Кем, обвиняемая в даче взятки и пособничестве в растрате (часть 5 статьи 291, часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Олег Бехтерев совершил преступление в августе-декабре 2013 года. Занимая должности сначала первого заместителя, а затем главы министерства соцотношений, Бехтерев с помощью Ирины Кем похитил 36,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов. Деньги были выведены путем заключения госконтрактов по завышенной цене с принадлежащей Ирине Кем фирмой. Кроме того, за само содействие в заключении договоров Бехтерев получил от бизнес-леди пять миллионов рублей.
Как сообщила Светлана Додонова, в прениях гособвинитель потребовала для Бехтерева наказания в виде штрафа в 100,25 миллиона рублей и 10 лет лишения свободы. Для Кем прокуратура просит восемь лет и такой же штраф. Выслушав мнения всех участников процесса, судья удалился в совещательную комнату для составления приговора.
Напомним, уголовное дело в отношении Бехтерева и Кем было передано в суд весной 2016 года. Само дело было возбуждено в конце 2014 года, с самого начала его фигурантами были экс-министр и бизнес-леди. Добавим, летом 2016 года Ирина Кем была оштрафована Центральным районным судом Челябинска на два миллиона рублей за покушение на дачу взятки полицейским за прекращение уголовного преследования. При этом бизнес-леди сама оказалась жертвой обмана: полагая, что платит сотрудникам правоохранительных органов, она передала пять миллионов мошеннику.
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