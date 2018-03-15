Прокурор просит десять лет колонии для бывшего «социального» министра Южного Урала

По словам старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Светланы Додоновой, поддерживающей обвинение в процессе по делу Бехтерева, помимо бывшего чиновника по делу проходит предприниматель Ирина Кем, обвиняемая в даче взятки и пособничестве в растрате (часть 5 статьи 291, часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Олег Бехтерев совершил преступление в августе-декабре 2013 года. Занимая должности сначала первого заместителя, а затем главы министерства соцотношений, Бехтерев с помощью Ирины Кем похитил 36,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов. Деньги были выведены путем заключения госконтрактов по завышенной цене с принадлежащей Ирине Кем фирмой. Кроме того, за само содействие в заключении договоров Бехтерев получил от бизнес-леди пять миллионов рублей.

Как сообщила Светлана Додонова, в прениях гособвинитель потребовала для Бехтерева наказания в виде штрафа в 100,25 миллиона рублей и 10 лет лишения свободы. Для Кем прокуратура просит восемь лет и такой же штраф. Выслушав мнения всех участников процесса, судья удалился в совещательную комнату для составления приговора.