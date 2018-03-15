Бывший руководитель «Лузского хлебокомбината» потратила более 2 млн рублей предприятия на приобретение косметики и погашение кредитов

Прокурор Лузского района Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины.

Бывший директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемая, занимая в период с 2011 по 2015 года должности главного бухгалтера, а затем генерального директора ООО «Лузский Хлебокомбинат», использовала денежные средства организации для приобретения косметической продукции одной сетевой маркетинговой фирмы, а также погашения своих кредитов, кредитов сына и мужа.

В результате содеянного ООО «Лузский Хлебокомбинат» причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

В период предварительного расследования для возмещения в последующем причиненного материального ущерба на принадлежащее обвиняемой имущество наложен арест (2 автомобиля).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лузский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

Фото — rosotkat.ru