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Бывший руководитель «Лузского хлебокомбината» потратила более 2 млн рублей предприятия на приобретение косметики и погашение кредитов
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Бывший руководитель «Лузского хлебокомбината» потратила более 2 млн рублей предприятия на приобретение косметики и погашение кредитов 

Vyatka-grad.ru 15 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокурор Лузского района Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины.
Бывший директор ООО «Лузский Хлебокомбинат» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия обвиняемая, занимая в период с 2011 по 2015 года должности главного бухгалтера, а затем генерального директора ООО «Лузский Хлебокомбинат», использовала денежные средства организации для приобретения косметической продукции одной сетевой маркетинговой фирмы, а также погашения своих кредитов, кредитов сына и мужа.
В результате содеянного ООО «Лузский Хлебокомбинат» причинен материальный ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.
В период предварительного расследования для возмещения в последующем причиненного материального ущерба на принадлежащее обвиняемой имущество наложен арест (2 автомобиля).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лузский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.
Фото — rosotkat.ru
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