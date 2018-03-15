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Пензенский автомобилист подарил мошеннику 20 тыс. руб. при продаже машины
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Пензенский автомобилист подарил мошеннику 20 тыс. руб. при продаже машины 

PNZdrive 15 марта 2018
Фото: PNZdrive
В Бессоновском районе Пензенской области расследуются обстоятельства интернет-мошенничества по поводу продажи автомобиля.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в местное отделение полиции за помощью обратился 41-летний автомобилист. По его словам, на сайте объявлений Avito.ru опубликовал сообщение о продаже автомобиля. Через какое-то время ему позвонил неизвестный, сказал, что намерен купить авто и под предлогом перечисления предоплаты попросил пройти к ближайшему банкомату.
«Следуя инструкциям незнакомца, заявитель произвел ряд операций, после чего обнаружил, что с его сберегательного счета списаны 20 тысяч рублей. Полицейским он впоследствии пояснил, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские разыскивают людей, причастных к этому мошенничеству», — добавили в пресс-службе управления МВД,
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