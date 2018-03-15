Пензенский автомобилист подарил мошеннику 20 тыс. руб. при продаже машины

В Бессоновском районе Пензенской области расследуются обстоятельства интернет-мошенничества по поводу продажи автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в местное отделение полиции за помощью обратился 41-летний автомобилист. По его словам, на сайте объявлений Avito.ru опубликовал сообщение о продаже автомобиля. Через какое-то время ему позвонил неизвестный, сказал, что намерен купить авто и под предлогом перечисления предоплаты попросил пройти к ближайшему банкомату.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявитель произвел ряд операций, после чего обнаружил, что с его сберегательного счета списаны 20 тысяч рублей. Полицейским он впоследствии пояснил, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские разыскивают людей, причастных к этому мошенничеству», — добавили в пресс-службе управления МВД,