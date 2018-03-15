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Двум жителям Каргопольского района дали десять лет за наркотики
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Двум жителям Каргопольского района дали десять лет за наркотики 

29.ru 15 марта 2018
Фото: 29.ru
Сегодня суд признал Николая Остроуха и Ивана Турыгина виновными в покушении на сбыт наркотиков. Они хранили и расфасовывали их на пилораме, принадлежащей отцу Турыгина.
Наркотики они успели продержать у себя только две недели — 12 ноября 2016 года к ним нагрянула полиция. Сотрудники органов обнаружили и изъяли 157 грамм психоактивных веществ — половина из этого спайс, а другая половина — «синтетика», рассказали в прокуратуре Архангельской области.
Больше года рассматривались подробности дела, и сегодня Няндомский районный суд признал незадачливых наркоторговцев виновными. Теперь Остроух будет сидеть в тюрьме строгого режима 9 лет и 11 месяцев, а Турыгин на месяц дольше.
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