Двум жителям Каргопольского района дали десять лет за наркотики

Сегодня суд признал Николая Остроуха и Ивана Турыгина виновными в покушении на сбыт наркотиков. Они хранили и расфасовывали их на пилораме, принадлежащей отцу Турыгина.

Наркотики они успели продержать у себя только две недели — 12 ноября 2016 года к ним нагрянула полиция. Сотрудники органов обнаружили и изъяли 157 грамм психоактивных веществ — половина из этого спайс, а другая половина — «синтетика», рассказали в прокуратуре Архангельской области

Больше года рассматривались подробности дела, и сегодня Няндомский районный суд признал незадачливых наркоторговцев виновными. Теперь Остроух будет сидеть в тюрьме строгого режима 9 лет и 11 месяцев, а Турыгин на месяц дольше.