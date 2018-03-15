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Больной шизофренией житель Зеленограда украл у отца компьютер и продал на рынке
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Больной шизофренией житель Зеленограда украл у отца компьютер и продал на рынке 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Зеленоградские полицейские раскрыли кражу компьютера у мужчины в 11-м районе. Как выяснилось, технику похитил душевнобольной сын заявителя, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 14 марта в полицию обратился мужчина, проживающий в корп. 1133 и работающий начальником охраны в частной охранной организации. «Гражданин рассказал, что его 30-летний безработный сын, с 2001 г. состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией, похитил из их квартиры моноблок HP, приобретенный несколько дней назад за 25 тыс. руб. Душевнобольной пошел на Крюковский рынок и там продал компьютер за 3 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции побеседовали с сыном заявителя, и тот признал вину, не пояснив, зачем так поступил. Источник уточнил, что мужчина уже имеет судимость за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, меру пресечения не избрали.
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