Ещё
Житель Коми избил мать и на ее глазах убил двух котят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Коми избил мать и на ее глазах убил двух котят 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в нетрезвом виде убил двух котят его матери, сообщает в четверг прокуратура Коми.
По данным прокуратуры, мужчина объяснил свой поступок нелюбовью к кошкам.
"В сентябре (обвиняемый) по малозначительному поводу ударил мать по голове. Спасаясь от побоев, женщина выбежала в коридор, однако сын ее догнал и ударил по голове деревянной рамой. Разлетевшиеся от удара осколки стекла поранили женщину", — говорится в сообщении. После этого молодой человек вернулся в квартиру и «с использованием садистских методов» убил двух котят на глазах у матери. Когда домой вернулся сожитель матери, он «втолкнул нетрезвого живодера в квартиру и удерживал его там до приезда полиции», сообщает прокуратура.
Как уточняет надзорное ведомство региона, ранее в июне 28-летний мужчина, поссорившись с сожителем матери, ударил его ножом в шею.
Жителю Сыктывкара предъявлено обвинение по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «жестокое обращение с животными».
"В ходе следствия сыктывкарец объяснил свое поведение нелюбовью к кошкам. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Лесозаводского судебного участка Сыктывкара", — информирует прокуратура.
Ранее суд в республике Коми назначил наказание в виде одного года ограничения свободы местному жителю, который из-за обиды на свою знакомую «постирал» в стиральной машине ее кота, из-за чего животное погибло.
РИА Новости: последние новости
Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури22
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской178
ЕС осудил строительство Крымского моста132
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»286
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение