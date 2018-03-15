Житель Коми избил мать и на ее глазах убил двух котят

С. - ПЕТЕРБУРГ , 15 мар — РИА Новости . Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в нетрезвом виде убил двух котят его матери, сообщает в четверг прокуратура Коми

По данным прокуратуры, мужчина объяснил свой поступок нелюбовью к кошкам.

"В сентябре (обвиняемый) по малозначительному поводу ударил мать по голове. Спасаясь от побоев, женщина выбежала в коридор, однако сын ее догнал и ударил по голове деревянной рамой. Разлетевшиеся от удара осколки стекла поранили женщину", — говорится в сообщении. После этого молодой человек вернулся в квартиру и «с использованием садистских методов» убил двух котят на глазах у матери. Когда домой вернулся сожитель матери, он «втолкнул нетрезвого живодера в квартиру и удерживал его там до приезда полиции», сообщает прокуратура

Как уточняет надзорное ведомство региона, ранее в июне 28-летний мужчина, поссорившись с сожителем матери, ударил его ножом в шею.

Жителю Сыктывкара предъявлено обвинение по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «жестокое обращение с животными».

"В ходе следствия сыктывкарец объяснил свое поведение нелюбовью к кошкам. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Лесозаводского судебного участка Сыктывкара", — информирует прокуратура.

Ранее суд в республике Коми назначил наказание в виде одного года ограничения свободы местному жителю, который из-за обиды на свою знакомую «постирал» в стиральной машине ее кота, из-за чего животное погибло.