Школьница накормила таблетками одноклассников в Санкт‐Петербурге. Трое госпитализированы

Ученица восьмого класса одной из школ Санкт‐Петербурга принесла в школу неизвестные таблетки, которыми поделилась с одноклассниками. Об этом сообщает официальный telegram‐канал Следственного комитета России.

Сообщается, что всего таблетки успели принять 14 школьников. Педагоги заметили изменение в поведении детей и обратились к медработникам. Трех человек доставили в больницу, медики сообщают, что угрозы их здоровью в настоящий момент нет. Остальные дети продолжили учиться.

Сотрудники Следственного комитета России по региону приступили к проверке по факту случившегося. Сейчас следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.