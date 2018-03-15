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Школьница накормила таблетками одноклассников в Санкт‐Петербурге. Трое госпитализированы
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Школьница накормила таблетками одноклассников в Санкт‐Петербурге. Трое госпитализированы 

360tv.ru 15 марта 2018
Ученица восьмого класса одной из школ Санкт‐Петербурга принесла в школу неизвестные таблетки, которыми поделилась с одноклассниками. Об этом сообщает официальный telegram‐канал Следственного комитета России.
Сообщается, что всего таблетки успели принять 14 школьников. Педагоги заметили изменение в поведении детей и обратились к медработникам. Трех человек доставили в больницу, медики сообщают, что угрозы их здоровью в настоящий момент нет. Остальные дети продолжили учиться.
Сотрудники Следственного комитета России по региону приступили к проверке по факту случившегося. Сейчас следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее СКР сообщал, что в Пскове задержали эксгибициониста, который, нисколько не смущаясь пытался совратить школьниц прямо у стен местного Кремля. Девочки не растерялись и нажаловались на мужчину сотрудникам правоохранения. Полиция выяснила, что совратитель являлся многодетным отцом. Сейчас в отношении задержанного заведено уголовное дело.
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