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Участники «спящей ячейки» ИГ* дали признательные показания
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Участники «спящей ячейки» ИГ* дали признательные показания 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗАДЕРЖАННЫЕ 14 МАРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРО УЧАСТНИКОВ «СПЯЩЕЙ ЯЧЕЙКИ» ИСЛАМИСТОВ ДАЛИ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ — ФСБ
* Террористическая организация, запрещенная в России
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