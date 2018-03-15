Двое судебных приставов в Петербурге осуждены условно за взятку в 150 тысяч рублей с вымогательством 

В северной столице России сегодня вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших судебных приставов-исполнителей Александра Бойко и Елены Пономаревой по п.п. «а, б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки»), сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Установлено, что подсудимые знали о заинтересованности потерпевшего в скорейшем исполнении должником обязательств по исполнительному производству и потребовали от него передачи им 150 тысяч рублей за наложение ареста на имущество должника и направление материалов для экспертной оценки имущества.
Но потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего принял участие в оперативном эксперименте, в результате которого действия подсудимых были пресечены. Бойко и Пономарева признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы условно.