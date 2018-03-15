Двое судебных приставов в Петербурге осуждены условно за взятку в 150 тысяч рублей с вымогательством

Установлено, что подсудимые знали о заинтересованности потерпевшего в скорейшем исполнении должником обязательств по исполнительному производству и потребовали от него передачи им 150 тысяч рублей за наложение ареста на имущество должника и направление материалов для экспертной оценки имущества.