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В Западном Дегунине задержали нарушительницу миграционного законодательства
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В Западном Дегунине задержали нарушительницу миграционного законодательства 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержал москвичку по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— Как установил полицейский, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года 42-летняя москвичка за денежное вознаграждение в своей квартире на Дегунинской улице фиктивно поставила на регистрационный учет 220 иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.
Отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (то)
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