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В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей
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В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей 

РИА Новости 15 марта 2018
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении школьницы-подростка в Санкт-Петербурге, сообщает в четверг пресс-служба городского управления Следственного комитета.
"Задержан местный житель 1954 года рождения, который подозревается в том, что 14 марта около одного из домов, расположенного в Петродворцовом районе, совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы", — говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, и предъявлении ему обвинения.
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