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В ЦАО задержан подозреваемый в даче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу
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В ЦАО задержан подозреваемый в даче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу 

Управа Таганского района города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России г. Москвы задержали подозреваемого в даче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу.
Как было установлено, представитель общества с ограниченной ответственностью, поставляющего упаковочную пленку в одну из столичных организаций на основании договора, предложил председателю приемочной комиссии по приемке закупаемой продукции 150 тыс. рублей за принятие товара, не соответствующего техническому заданию, приложенному к договору.
В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции после передачи части денежного вознаграждения в размере 20 тыс. рублей задержали подозреваемого. По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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