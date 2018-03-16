В Югорске выясняют причину смерти двоих пенсионеров

Тела мужчины и женщины пожилого возраста обнаружили в одной из квартир в Югорске

На месте происшествия работают сотрудники Югорского межрайонного следственного отдела. При осмотре квартиры следователи не обнаружили на телах погибших признаков насильственной смерти, общий порядок в квартире не нарушен, дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ.

Причины гибели пожилой пары будут известны только после судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что в квартире было много бутылок из-под алкоголя. Пенсионеры длительное время злоупотребляли спиртным. Этот факт подтвердили опрошенные родственники, соседи и знакомые погибших.

«Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.