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В Югорске выясняют причину смерти двоих пенсионеров
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В Югорске выясняют причину смерти двоих пенсионеров 

АиФ Югра 10 часов назад
Фото: АиФ Югра
Тела мужчины и женщины пожилого возраста обнаружили в одной из квартир в Югорске.
На месте происшествия работают сотрудники Югорского межрайонного следственного отдела. При осмотре квартиры следователи не обнаружили на телах погибших признаков насильственной смерти, общий порядок в квартире не нарушен, дверь квартиры была закрыта изнутри на ключ.
Причины гибели пожилой пары будут известны только после судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что в квартире было много бутылок из-под алкоголя. Пенсионеры длительное время злоупотребляли спиртным. Этот факт подтвердили опрошенные родственники, соседи и знакомые погибших.
«Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
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