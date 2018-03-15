Комиссия ООН обвинила стороны конфликта в Сирии в сексуальном насилии

ЖЕНЕВА, 15 мар — РИА Новости Елизавета Исакова . Изнасилования и другие виды сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и детей массово совершались в Сирии обеими сторонами конфликта, а ряде случаев они расцениваются как преступления против человечности, говорится в первом докладе Независимой комиссии по расследованию в САР, посвященном сексуальному насилию в стране за время конфликта.

Доклад в четверг был представлен «на полях» 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ охватывает период с марта 2011 по декабрь 2017 года и основывается на 454 интервью с выжившими, жертвами насилия, очевидцами, медицинскими работниками и юристами.

В документе, в частности, указывается о систематическом и массовом насилии, которое совершали служащие сирийской армии. В том числе, изнасилованиях на пунктах досмотра, при обысках домов, в местах лишения свободы, а также групповом изнасиловании. Заключенных мужчин также подвергали пыткам, связанным с сексуальным насилием, насиловали предметами и наносили увечья гениталиям.

Эксперты Независимой комиссии обвинили представителей сирийской армией в изнасилованиях ради внушения страха, унижения или наказания. Их масштабность и систематический характер указывают на то, что подобные действия расцениваются как преступления против человечности, отмечают эксперты.

Для вооруженных группировок изнасилования, а также другие виды сексуального насилия, включая насильственнее браки для девочек с боевиками, являлись одним их элементов насаждаемого социального порядка. В частности, боевики «Джебхат ан Нусры*» наносили женщинам «тяжелые психические травмы и увечья», унижали их достоинство, навязывая религиозный дресс-код, лишая права на свободное передвижение. По оценкам экспертов Независимой комиссии, насильственные браки, которые в данном случае также составляют военные преступления, в столь широком масштабе могут быть расценены как преступления против человечности.

Кроме этого, группировками использовалась отдельная судебная система, с помощью которой выносились смертные приговоры представителям сексуальных меньшинств, что является военным преступлением.

Террористы из запрещенной в РФ группировки ИГ* также совершали военные преступления и преступления против человечности, пытая и убивая представителей сексуальных меньшинств. Эксперты комиссии отдельно указали, что в отношении Езидов террористы ИГ* совершили преступление геноцида.

В заключение, эксперты комиссии призвали международное сообщество «признать, что сирийские правительственные силы и связанные с ними народные ополчения совершали военные преступления и преступления против человечности, включая изнасилования и сексуальное насилие». Признать также, что «члены вооруженных групп совершали военные преступления, включая изнасилования, что ИГ* совершала военные преступления и преступления против человечности, включая использование насильственных браков».

Комиссия также обратилась к СБ ООН передать ситуацию в Международный уголовный суд или облей другой суд высшей инстанции.

*Запрещенные в России террористические организации

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