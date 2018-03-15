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Подозреваемого в убийстве сожительницы и знакомого во время застолья задержали в Королеве
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Подозреваемого в убийстве сожительницы и знакомого во время застолья задержали в Королеве 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Мужчина задержан в Королеве по подозрению в двойном убийстве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«В четверг, 15 марта, в подъезде одного из многоэтажных жилых домов в городском округе Королев обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами, свернутое в ковер и обмотаное проволокой. Следы волочения вели к квартире, на балконе которой обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранами.
В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении двойного убийства. Им оказался ранее судимый 48-летний хозяин квартиры», — рассказала О. Врадий.
Следствие возбудило по данному факту уголовное дело об убийстве и намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
Со слов подозреваемого, ночью во время распития спиртного между ним и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой он нанес знакомому и своей сожительнице ножевые ранения. В настоящее время на месте происшествия продолжают работают следователи, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
Агентство «Москва»: последние новости
Осужденный за экстремизм А.Поткин 28 марта выступит с последним словом на апелляции своего приговора Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины у подъезда жилого дома на ул. Череповецкая Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели пятиклассника на северо-востоке столицы
 Ещё 6 источников 
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