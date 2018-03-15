Подозреваемого в убийстве сожительницы и знакомого во время застолья задержали в Королеве

«В четверг, 15 марта, в подъезде одного из многоэтажных жилых домов в городском округе Королев обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами, свернутое в ковер и обмотаное проволокой. Следы волочения вели к квартире, на балконе которой обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранами.

В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении двойного убийства. Им оказался ранее судимый 48-летний хозяин квартиры», — рассказала О. Врадий.

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело об убийстве и намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Со слов подозреваемого, ночью во время распития спиртного между ним и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой он нанес знакомому и своей сожительнице ножевые ранения. В настоящее время на месте происшествия продолжают работают следователи, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.