Грабитель вынес из квартиры замглавы МИД Украины часы 

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Преступники взломали замки и проникли в квартиру заместителя министра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы», — отмечается в сообщении.
При этом точную дату преступления пока установить не удалось. Скорее всего, ограбление могло произойти с 9 по 13 марта. Возбуждено дело по статье «кража».
Ранее Киевская прокуратура сообщила о подозрении человеку, причастному с краже имущества французского дипломата. В ведомстве сообщили, что 22-летний гражданин Украины — уроженец Шахтерска, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в Киеве, в которой проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. грн. Его задержали и сообщили о подозрении.