Грабитель вынес из квартиры замглавы МИД Украины часы

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Преступники взломали замки и проникли в квартиру заместителя министра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы», — отмечается в сообщении.

При этом точную дату преступления пока установить не удалось. Скорее всего, ограбление могло произойти с 9 по 13 марта. Возбуждено дело по статье «кража».