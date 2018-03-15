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Курганец сел на 15 лет за убийство жены из ревности
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Курганец сел на 15 лет за убийство жены из ревности 

Уралинформбюро 15 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
И покушение на убийство.
Суд вынес приговор 41-летнему жителю Кургана, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Он проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Преступление было совершено утром 9 сентября 2017 года в поселке Северном. Пьяный обвиняемый из ревности зарезал супругу, а затем нанес множественные удары ножом мужчине, который находился в соседней комнате. С места происшествия он скрылся.
Потерпевшему своевременно была оказана помощь, он выжил.
Ранее по теме: Курганца задержали по подозрению в убийстве женщины
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