Курганец сел на 15 лет за убийство жены из ревности

И покушение на убийство.

Преступление было совершено утром 9 сентября 2017 года в поселке Северном. Пьяный обвиняемый из ревности зарезал супругу, а затем нанес множественные удары ножом мужчине, который находился в соседней комнате. С места происшествия он скрылся.

Потерпевшему своевременно была оказана помощь, он выжил.

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