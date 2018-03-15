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Жительницу Красногвардейского района осудили за дачу взятки
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Жительницу Красногвардейского района осудили за дачу взятки 

АиФ Адыгея 15 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
В Красногвардейском районе вынесли обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы Басе Гасановой.
«В ноябре 2017 года жительница Красногвардейского района, желая избежать привлечения своего сына к административной ответственности, положила на стол должностному лицу Красногвардейского РОСП УФССП России по Красногвардейскому району 5 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы на срок в один год.
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