Жительницу Красногвардейского района осудили за дачу взятки

В Красногвардейском районе вынесли обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летней местной жительницы Басе Гасановой.

«В ноябре 2017 года жительница Красногвардейского района, желая избежать привлечения своего сына к административной ответственности, положила на стол должностному лицу Красногвардейского РОСП УФССП России по Красногвардейскому району 5 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы на срок в один год.