Экс-министру Челябинской области Олегу Бехтереву грозит 10 лет тюрьмы

Прокурор потребовал в суде для обвиняемого во взяточничестве Олега Бехтерева 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Тракторозаводского суда Челябинска

Сегодня уголовное дело в отношении бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева вышло на завершающую стадию. Суд, который начался ещё в 2016 году, выслушал прения сторон и, спустя два года, готовится принять решение о наказании.

По версии следствия, с 2013 по 2014 год, когда обвиняемый занимал должности регионального замминистра и министра социальных отношений, он заключил госконтракт на поставку технических средств для реабилитации инвалидов с аффилированной фирмой, подконтрольной предпринимательнице и ещё одной фигурантке дела Ирине Ким.

Госконтракт был заключён по завышенным ценам, и, как утверждает обвинение, Бехтерев растратил из бюджета более 36 млн рублей. За свои услуги он получил «откат» в размере 5 млн рублей.

Обвинение требует для экс-чиновника 10 лет колонии и штраф 100 млн рублей, а для его соучастницы Ирины Ким — 7 лет и аналогичный штраф.

Окончательное решение суд примет 28 марта.