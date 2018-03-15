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Экс-министру Челябинской области Олегу Бехтереву грозит 10 лет тюрьмы
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Экс-министру Челябинской области Олегу Бехтереву грозит 10 лет тюрьмы 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
Прокурор потребовал в суде для обвиняемого во взяточничестве Олега Бехтерева 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Тракторозаводского суда Челябинска.
Сегодня уголовное дело в отношении бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева вышло на завершающую стадию. Суд, который начался ещё в 2016 году, выслушал прения сторон и, спустя два года, готовится принять решение о наказании.
По версии следствия, с 2013 по 2014 год, когда обвиняемый занимал должности регионального замминистра и министра социальных отношений, он заключил госконтракт на поставку технических средств для реабилитации инвалидов с аффилированной фирмой, подконтрольной предпринимательнице и ещё одной фигурантке дела Ирине Ким.
Госконтракт был заключён по завышенным ценам, и, как утверждает обвинение, Бехтерев растратил из бюджета более 36 млн рублей. За свои услуги он получил «откат» в размере 5 млн рублей.
Обвинение требует для экс-чиновника 10 лет колонии и штраф 100 млн рублей, а для его соучастницы Ирины Ким — 7 лет и аналогичный штраф.
Окончательное решение суд примет 28 марта.
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