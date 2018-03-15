В Киеве ограбили квартиру замглавы МИД Украины, пишут СМИ

"Преступники взломали замки и проникли в квартиру заместителя министра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы", — говорится в сообщении издания в четверг.

По данным издания, возбуждено дело по статье «кража». Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.