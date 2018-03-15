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В Киеве ограбили квартиру замглавы МИД Украины, пишут СМИ
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В Киеве ограбили квартиру замглавы МИД Украины, пишут СМИ 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Квартиру заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы ограбили в Киеве, передает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Преступники взломали замки и проникли в квартиру заместителя министра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы", — говорится в сообщении издания в четверг.
По данным издания, возбуждено дело по статье «кража». Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.
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