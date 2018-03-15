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В Амурской области мужчина, собравший более килограмма каннабиса для личного потребления, осужден к реальному сроку лишения свободы
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В Амурской области мужчина, собравший более килограмма каннабиса для личного потребления, осужден к реальному сроку лишения свободы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
В августе 2017 года госавтоинспекторы, патрулируя улицы города, остановили автомобиль такси. При общении водителя с сотрудниками ГИБДД пассажир транспортного средства заметно нервничал. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у данного гражданина полимерный пакет с растительной массой. Согласно справке об исследовании и заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством — каннабисом массой более килограмма, что относится к крупному размеру. Мужчина пояснил, что собрал коноплю для собственного потребления.
Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.
Путем частичного сложения назначенного наказания с наказаниями по приговорам Благовещенского районного суда Амурской области от июля 2017 года и августа 2017 года суд окончательно назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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