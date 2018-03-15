Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в двойном убийстве

«Сегодня в УМВД России по г.о. Королев поступила информация об обнаружении в подъезде одного из домов свернутого ковра, обмотанного проволокой, со следами крови. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что в ковер завернуто тело 37-летней местной жительницы со следами насильственной смерти.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 48-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. На балконе его квартиры обнаружен труп мужчины, который позже был опознан. Злоумышленник пояснил, что ночью во время распития спиртных напитков между ним и погибшими произошла ссора, в результате которой он нанес побои знакомому и ножевые ранения своей сожительнице.