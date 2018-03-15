Тольяттинка подозревается в краже у соседа телефона ценой 30 тыс. рублей

В полицию Тольятти обратился 35-летний местный житель, заявивший, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей, сообщает Управления Росгвардии по Самарской области на своей странице vk.

Мужчина сказал, что подозревает в воровстве знакомую, с которой они совместно употребляли алкогольные напитки, и описал ее внешность.