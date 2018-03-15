Тольяттинка подозревается в краже у соседа телефона ценой 30 тыс. рублей 

В полицию Тольятти обратился 35-летний местный житель, заявивший, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 30 тысяч рублей, сообщает Управления Росгвардии по Самарской области на своей странице vk.
Мужчина сказал, что подозревает в воровстве знакомую, с которой они совместно употребляли алкогольные напитки, и описал ее внешность.
Полицейские составили ориентировку на предполагаемую злоумышленницу, и направили её приметы патрульным экипажам. Через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, заметив на улице Дзержинского женщину, приметы которой совпадали с полученной ими ориентировкой задержали её и полицейским для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 42-летняя местная жительница. По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.