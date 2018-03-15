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Склад с боеприпасами нашли дома у жителя Черниговской области Украины
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Склад с боеприпасами нашли дома у жителя Черниговской области Украины 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Житель Черниговской области Украины хранил дома склад гранат, патронов и бронебойных снарядов, сообщила в четверг пресс-служба полиции Черниговской области.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.
"Бронебойные снаряды разных калибров, наступательные и оборонительные гранаты, мины, тротил, более двух тысяч патронов и другие боеприпасы изъяли полицейские Черниговской области в ходе санкционированного обыска у жителя Репкинского района", — говорится в сообщении полиции.
По данным ведомства, правоохранители устанавливают, откуда гражданин получил это оружие и как собирался его применять. Боеприпасы и оружие изъяты и отправлен на экспертизу. Заведено дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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