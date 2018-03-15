В Новом Уренгое фигурант зарплатного дела решил отыграться на полицейском

В итоге новоуренгойского предпринимателя будут судить не только за задолженность перед работником, но и за нападение на сотрудника МВД . Вторую статью мужчина заработал прямо в процессе расследования уголовного дела, не выходя из кабинета следователя. Дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру сотрудники новоуренгойского отдела СКР . Как рассказали в ямальском управлении СКР, изначально генерального директора авиационного технического спортивного клуба «Крылья Уренгоя» заподозрили в невыплате зарплаты. По данным следствия, с апреля по ноябрь прошлого года руководитель не выплачивал одному из работников общества с ограниченной ответственностью зарплату, хотя на счетах компании имелось достаточно денег для этого. Горожанин в итоге недополучил 240 тысяч рублей. После жалобы потерпевшего следственные органы возбудили уголовное дело по второй части статьи 145.1 УК РФ. В декабре история получила внезапное развитие прямо в кабинете следователя, ведшего дело. Мужчину пригласили в отдел для допроса. В процессе, помимо прочего, ему предстояло пройти личный досмотр. Гендиректор решил отыграться на оперуполномоченном городского ОМВД, который и выполнял эту процедуру. С нецензурной бранью посетитель принялся отталкивать правоохранителя и отбиваться от него, и в итоге расцарапал стражу порядка руку и несколько раз пнул его по голени. Так в числе инкриминированных гражданину деяний появилась первая часть 318-й статьи УК. По словам сотрудников СКР, в ходе предварительного следствия фигурант не только не явился с повинной ни по одному из эпизодов, но и всячески затягивал разбирательство. Вину в избиении полицейского он отрицал даже несмотря на показания свидетелей и наличие видеозаписи всего происходившего в отделе. Мужчина… сказался больным и принялся утверждать, что бил правоохранителя во внезапном приступе конвульсий. Кроме того, обвиняемый так и не принял никаких мер к тому, чтобы погасить задолженность перед работником. В интересах потерпевшего на найденное имущество должника был наложен арест.

КСТАТИ Следователи «лечат» работодателей от скупости В региональном управлении СКР продолжает работать «горячая линия» для сообщений о задержке зарплат. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, звонки на номер 8-800-301-43-60 принимают круглосуточно. По телефону можно сообщать о фактах невыплаты не только заработ-ной платы, но и пенсий, стипендий, пособий и так далее. — Граждане обращаются к нам регулярно — к примеру, только за последние праздничные и выходные дни поступило шесть таких сообщений. Мы проверяем каждое и собираем все необходимые материалы, направляем запросы в другие структуры, так что уголовных дел по этим звонкам пока не возбуждено, — рассказали в управлении. Борьба с невыплатой заработной платы — одно из приоритетных направлений работы регионального подразделения СКР, напоминают собеседники. Все уголовные дела, возбужденные по подобным фактам, находятся на контроле руководства территориальных отделов и управления.