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В Гатчине пожилой директор спортклуба совратил пятиклассницу
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В Гатчине пожилой директор спортклуба совратил пятиклассницу 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении пенсионера, напавшего на пятиклассницу в Гатчине, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала пожилого мужчину, который обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы. Следственный комитет начал расследование обстоятельств нападения 74-летнего местного жителя на несовершеннолетнюю девочку.
Оперативники выяснили, что мужчина занимает должность директора спортивно-туристического клуба «Эдельвейс». Заявление на мужчину написала 37-летняя мать пострадавшей пятиклассницы. По ее сведениям, насильник заманил юную воспитанницу в здании клуба под предлогом проведения очередного занятия. Там он совершил развратные действия в отношении девочки.
Пожилого насильника нашли в собственной квартире. Его задержали до выяснения всех обстоятельств дела. Материалы о расследовании переданы в Следственный комитет.
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