В Гатчине пожилой директор спортклуба совратил пятиклассницу

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала пожилого мужчину, который обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы. Следственный комитет начал расследование обстоятельств нападения 74-летнего местного жителя на несовершеннолетнюю девочку.

Оперативники выяснили, что мужчина занимает должность директора спортивно-туристического клуба «Эдельвейс». Заявление на мужчину написала 37-летняя мать пострадавшей пятиклассницы. По ее сведениям, насильник заманил юную воспитанницу в здании клуба под предлогом проведения очередного занятия. Там он совершил развратные действия в отношении девочки.

Пожилого насильника нашли в собственной квартире. Его задержали до выяснения всех обстоятельств дела. Материалы о расследовании переданы в Следственный комитет.