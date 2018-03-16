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Мошенники «надули» уфимских бизнесменов на 16 миллионов рублей
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Мошенники «надули» уфимских бизнесменов на 16 миллионов рублей 

ufa1.ru 13 часов назад
Фото: ufa1.ru
Два жителя Самары решили получить легких денег и не придумали ничего лучше, как обратиться к двум бизнесменам и пообещать им, выиграть тендер на строительство крупного спортивного объекта в Самаре. Но для того, чтобы все прошло «без шума и пыли» владельцам фирм якобы было необходимо создать видимость активной финансово-хозяйственной деятельности.
Тогда один из подельников и предложил перевести на счета фирм-однодневок своего напарника крупные суммы с условием полного возврата. В обмен на помощь мужчина пообещал сделать компании субподрядчиками по контракту. Но, получив 80 миллионов рублей, он с помощью вывел из безналичного оборота часть денег и был таков.
— В результате двум предприятиям причинен ущерб в сумме около 16,7 миллионов рублей. Один из обвиняемых впоследствии частично возместил причиненный ущерб в размере 4 миллионов рублей, — сообщили в региональной прокуратуре.
Суд приговорил подельников к лишению свободы на срок от 1 года до 4 лет в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших сумму невозмещенного ущерба.
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