Мошенники «надули» уфимских бизнесменов на 16 миллионов рублей

Два жителя Самары решили получить легких денег и не придумали ничего лучше, как обратиться к двум бизнесменам и пообещать им, выиграть тендер на строительство крупного спортивного объекта в Самаре. Но для того, чтобы все прошло «без шума и пыли» владельцам фирм якобы было необходимо создать видимость активной финансово-хозяйственной деятельности.

Тогда один из подельников и предложил перевести на счета фирм-однодневок своего напарника крупные суммы с условием полного возврата. В обмен на помощь мужчина пообещал сделать компании субподрядчиками по контракту. Но, получив 80 миллионов рублей, он с помощью вывел из безналичного оборота часть денег и был таков.

— В результате двум предприятиям причинен ущерб в сумме около 16,7 миллионов рублей. Один из обвиняемых впоследствии частично возместил причиненный ущерб в размере 4 миллионов рублей, — сообщили в региональной прокуратуре.