В Соль-Илецком округе пьяная рецидивистка ударила односельчанина топором

Соль-Илецком городском округе рецидивистка может лишиться свободы на два года за нападение на односельчанина.

В больницу со скальпированной раной обратился местный житель, об этом полицейским сообщили врачи. Предварительно правоохранители выяснили, что легкий вред здоровью пострадавшему нанесла 35-летняя пьяная безработная во время ссоры. В своем доме она ударила мужчину топором.

Возбуждено уголовное дело, информирует УМВД региона.

Стоит отметить, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.