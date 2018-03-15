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В Соль-Илецком округе пьяная рецидивистка ударила односельчанина топором
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В Соль-Илецком округе пьяная рецидивистка ударила односельчанина топором 

АиФ-Оренбург 15 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Соль-Илецком городском округе рецидивистка может лишиться свободы на два года за нападение на односельчанина.
В больницу со скальпированной раной обратился местный житель, об этом полицейским сообщили врачи. Предварительно правоохранители выяснили, что легкий вред здоровью пострадавшему нанесла 35-летняя пьяная безработная во время ссоры. В своем доме она ударила мужчину топором.
Возбуждено уголовное дело, информирует УМВД региона.
Стоит отметить, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
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