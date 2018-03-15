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В Пермском крае передается в суд дело водителя снегохода, утопившего пассажира
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В Пермском крае передается в суд дело водителя снегохода, утопившего пассажира 

Новости Перми и Пермского края 15 марта 2018
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Чёрмоз Пермского края.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, 16 декабря 2017 года в период с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени обвиняемый осуществил перевозку 6 пассажиров от города Чёрмоз Пермского края в направлении дереани Слудки Пермского края по реке Кама на санях, буксируемых снегоходом «Буран» А. Во время движения сани, буксируемые снегоходом, попали на свободный ото льда участок реки Кама, в результате чего пассажиры оказались в воде без индивидуальных спасательных средств. Один из пассажиров утонул в воде на фоне общего переохлаждения организма.
По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в суд.
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