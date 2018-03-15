В Пермском крае передается в суд дело водителя снегохода, утопившего пассажира

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 16 декабря 2017 года в период с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени обвиняемый осуществил перевозку 6 пассажиров от города Чёрмоз Пермского края в направлении дереани Слудки Пермского края по реке Кама на санях, буксируемых снегоходом «Буран» А. Во время движения сани, буксируемые снегоходом, попали на свободный ото льда участок реки Кама, в результате чего пассажиры оказались в воде без индивидуальных спасательных средств. Один из пассажиров утонул в воде на фоне общего переохлаждения организма.

По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в суд.