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В Омской области врача обвиняют в причинении смерти новорождённому
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В Омской области врача обвиняют в причинении смерти новорождённому 

АиФ-Омск 16 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В Омской области врача обвиняют в причинении смерти новорождённому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении врача Азовской районной больницы. Её обвиняют в причинении смерти новорождённому.
Следствие установило, что 10 и 11 марта 2017 года врач находилась на дежурстве. У новорождённого пациента развилась острая дыхательная недостаточность. При этом врач халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей и не спасла жизнь младенцу.
Добавим, что в настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд.
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