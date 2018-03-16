В Омской области врача обвиняют в причинении смерти новорождённому

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Омской области врача обвиняют в причинении смерти новорождённому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В Омской области завершилось расследование уголовного дела в отношении врача Азовской районной больницы. Её обвиняют в причинении смерти новорождённому.

Следствие установило, что 10 и 11 марта 2017 года врач находилась на дежурстве. У новорождённого пациента развилась острая дыхательная недостаточность. При этом врач халатно отнеслась к исполнению своих обязанностей и не спасла жизнь младенцу.

Добавим, что в настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд.