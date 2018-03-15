Ещё
Руководитель курского предприятия не платил зарплату 25 работникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководитель курского предприятия не платил зарплату 25 работникам 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
В Щигровском районе руководитель организации не платил зарплату 25 сотрудникам, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.
По версии следствия, с 1 августа 2017 по 31 января 2018 года председатель предприятия по производству кирпича более двух месяцев не выплачивал зарплату 25 работникам. В итоге он задолжал сотрудникам более 450 тыс. рублей.
Следователи возбудили уголовное дело. «Сейчас изучается бухгалтерская документация организации, будет назначена экспертиза», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
АиФ: последние новости
В Курске осудили группу наркодилеров Воронежских полицейских, задержавших торговца людьми, пытались подкупить Житель Курской области развратил 13-летнюю падчерицу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе175
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста133
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение