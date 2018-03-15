Руководитель курского предприятия не платил зарплату 25 работникам

В Щигровском районе руководитель организации не платил зарплату 25 сотрудникам, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

По версии следствия, с 1 августа 2017 по 31 января 2018 года председатель предприятия по производству кирпича более двух месяцев не выплачивал зарплату 25 работникам. В итоге он задолжал сотрудникам более 450 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. «Сейчас изучается бухгалтерская документация организации, будет назначена экспертиза», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.