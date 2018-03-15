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Застройщика ЖК «Десяткино 2.0» под Всеволожском могут признать мошенником
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Застройщика ЖК «Десяткино 2.0» под Всеволожском могут признать мошенником 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
Фото: Континент Сибирь Online
Поводом для пристального внимания к застройщику жилого комплекса со звучным названием «Десяткино 2.0» стали неоднократные нарушения при строительстве. Теперь прокуратура требует возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как сообщает областная прокуратура, 6 марта 2018 года материалы проверки в отношении компании «Норманн», которая занимается возведением жилого комплекса во Всеволожском районе, направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по указанной выше статье.
Таким образом, если уголовное дело будет возбуждено, а работы на объекте будут заморожены окончательно, «Десяткино 2.0» может пополнить список печально известных проблемных недостроев региона. К ним, кстати, также вновь примкнул ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе, дольщики которого столкнулись с очередной проблемой: арестом земли судом.
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