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ГПУ направила в суд дело экс-командира киевского «Беркута»
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ГПУ направила в суд дело экс-командира киевского «Беркута» 

РИА Новости 15 марта 2018
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя подразделения киевского «Беркута» по подозрению в превышении полномочий в 2010 году, сообщила в четверг пресс-служба ГПУ.
"Департаментом специальных расследований передано в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя подразделения киевской милиции по статье «превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, подозреваемый, превысив свои полномочия, спровоцировал конфликт на одном из открытых мероприятий в Киеве, в результате были задержаны 14 человек, которым были нанесены телесные повреждения.
Кроме того, правоохранители для сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения репортеру одного из телевизионных каналов, который пытался заснять их незаконные действия.
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