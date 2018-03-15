В Приморье наркотики продавали через Интернет-магазин

Речь идёт о «синтетике».

В Приморье трое местных жителей обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере

«По версии следствия, имея умысел на извлечение дохода путем сбыта наркотических средств, фигуранты объединились в преступную группу, распределив между собой роли и составив план преступных действий. Используя специальную программу в сети «Интернет», они вступили в переписку с лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), с которым договорились о поставках наркотических средств в город Владивосток , разработав при этом меры конспирации. После получения партий наркотика злоумышленники расфасовывалиего на розничные дозы и размещали тайниковыми закладками в районах г. Владивостока, размещая при этом предложения о продаже на странице арендованного ими интернет-магазина. Преступная деятельность организованной группы была пресечена летом 2017 года сотрудниками УФСБ Росси по Приморскому краю , когда фигуранты получали очередную партию наркотиков, спрятанную в кондиционере», — говорится в сообщении.

В результате этого из незаконного оборота правоохранители изъяли более 2-х кг наркотических средств синтетического ряда. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.