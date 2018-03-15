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В Кургане задержали серийных грабителей
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В Кургане задержали серийных грабителей 

Уральский меридиан 15 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
В начале марта в одном из дворов по улице Луначарского в Кургане злоумышленники, «вскрыв» машину, похитили магнитолу и аккумулятор. Утром, обнаружив пропажу, хозяин машины написал заявление в полицию. Украденные вещи он оценил в 12 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней по подозрению в краже стражи закона задержали 22-летних жителей Кургана и Макушино данного преступления. Часть украденного удалось вернуть.
Стоит отметить, что один из молодых людей уже был судим за имущественные преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Кургану. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За свои действия злоумышленники могут получить пять лет лишения свободы. Полицейские отмечают, что это преступление не единственное в послужном списке грабителей. Уже установлена причастность задержанных к совершению пяти фактов хищения имущества из транспортных средств.
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