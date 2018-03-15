На Ставрополье осуждены организаторы канала поставок оружия

Ставропольцы, поставлявшие оружие на территорию края отправятся в тюрьму, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСБ по СК.

15 марта Курским районным судом двое организаторов поставок оружия приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Жители района распространяли боеприпасы по региону. В домах мужчин было найдено оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Так же правоохранители обнаружили 4 кг пластида, представляющего большую опасность. Вещество уничтожено экспертами-взрывотехниками на месте.

Кроме лишения свободы преступников обязуют выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей каждый.