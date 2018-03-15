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На Ставрополье осуждены организаторы канала поставок оружия
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На Ставрополье осуждены организаторы канала поставок оружия 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцы, поставлявшие оружие на территорию края отправятся в тюрьму, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСБ по СК.
15 марта Курским районным судом двое организаторов поставок оружия приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Жители района распространяли боеприпасы по региону. В домах мужчин было найдено оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Так же правоохранители обнаружили 4 кг пластида, представляющего большую опасность. Вещество уничтожено экспертами-взрывотехниками на месте.
Кроме лишения свободы преступников обязуют выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей каждый.
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