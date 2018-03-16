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Отчима убитой в Сочи девочки арестовали на два месяца
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Суд арестовал отчима убитой в Сочи девочки на два месяца 

ТАСС 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал отчима убитой в Сочи пятилетней девочки на два месяца, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.
"Подозреваемый в убийстве малолетней арестован судом на два месяца", — сказал она.
Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи около 16:00 13 марта.
Ее отчим заявил об этом в полицию, в поисках ребенка участвовали около 1,3 тыс. человек.
СУ СК РФ возбудил уголовное дело, позднее отчим девочки признался в ее убийстве.
Тело ребенка обнаружено.
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