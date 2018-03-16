Отчима убитой в Сочи девочки арестовали на два месяца

Суд арестовал отчима убитой в Сочи девочки на два месяца

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи около 16:00 13 марта.

Ее отчим заявил об этом в полицию, в поисках ребенка участвовали около 1,3 тыс. человек.

СУ СК РФ возбудил уголовное дело, позднее отчим девочки признался в ее убийстве.

Тело ребенка обнаружено.