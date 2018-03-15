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Азербайджан выдал России члена чеченской банды, нападавшей на военных
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Азербайджан выдал России члена чеченской банды, нападавшей на военных 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участник бандформирования в Чечне, нападавший на представителей власти республики и военнослужащих РФ, экстрадирован из Азербайджана, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генпрокуратуры России Азербайджан экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях) УК РФ… По поручению Генпрокуратуры России Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом", — говорится в сообщении.
Сообщается, что с 2000 по 2003 годы Такаев в составе вооруженного бандформирования в Чечне совершал нападения на представителей власти, военнослужащих РФ, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.
Отмечается, что 12 февраля 2013 года Шалинский городской суд Чечни заочно арестовал Такаева, он был объявлен в розыск. Девятого февраля 2018 года ГП России направила в компетентные органы Азербайджана запрос о его выдаче, и уже 14 февраля текущего года он был удовлетворен.
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