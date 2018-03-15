Азербайджан выдал России члена чеченской банды, нападавшей на военных

"По требованию Генпрокуратуры России Азербайджан экстрадировал Сайд-Хусина Лечиевича Такаева для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 209 (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях) УК РФ… По поручению Генпрокуратуры России Такаев доставлен на родину и в ближайшее время предстанет перед судом", — говорится в сообщении.

Сообщается, что с 2000 по 2003 годы Такаев в составе вооруженного бандформирования в Чечне совершал нападения на представителей власти, военнослужащих РФ, проводивших антитеррористические мероприятия, а также на местных граждан.

Отмечается, что 12 февраля 2013 года Шалинский городской суд Чечни заочно арестовал Такаева, он был объявлен в розыск. Девятого февраля 2018 года ГП России направила в компетентные органы Азербайджана запрос о его выдаче, и уже 14 февраля текущего года он был удовлетворен.